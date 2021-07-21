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Обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2020 года

Обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2020 года

Getty Images

Первое место заняла Тэйлор Свифт.

Американское издание Billboard, посвященное музыкальной индустрии, опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2020 года.

Так, несмотря на карантин, некоторые артисты все же заработали миллионы долларов. В сообщении говорится, что в прошлом году звезды зарабатывали не из гастролей, а в основном, с продаж альбомов.

В десятке оказались легендарная группа Queen, солист которого Фредди Меркьюри умер почти 30 лет назад, Beatles и Селин Дион. Почетное первое место уже несколько лет подряд держит певица Тейлор Свифт. Так, в 2020 году звезда заработала на 76 млн меньше, чем в 2019-м.

© Getty Images
Getty Images

Топ-10 высокооплачиваемых исполнителей 2020:

  1. Тейлор Свифт — 23,8 млн долларов
  2. Post Malone — 23,2 млн
  3. Селин Дион — 17,5 млн
  4. Eagles — 16,3 млн
  5. Билли Айлиш — 14,7 млн
  6. Дрейк — 14,2 млн
  7. Queen — 13,2 млн
  8. Beatles — 12,9 млн
  9. YoungBoy Never Broke Again — 11,9 млн
  10. Lil Baby — 11,7 млн

Также в сообщении говорится, что в прошлом году 40 самых дорогих исполнителей в целом заработали 387 млн долларов, тогда как в 2019-м общая сумма была 969 млн.

Напомним, не так давно Shazam назвал песню, которую искали больше за все время существования сервиса. В топ-10 вошли Sia и Эд Ширан.