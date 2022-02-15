"Оскар-2022": впервые в истории кинопремии зрители смогут присоединиться к голосованию

"Оскар-2022": впервые в истории кинопремии зрители смогут присоединиться к голосованию

На "Оскаре" появилась новая номинация.

На 94-й церемонии " Оскар " зрители впервые в истории кинопремии смогут присоединится к голосованию.

Они смогут выбрать любимый фильм 2021 года, который впоследствии получит неофициальную награду в специальной номинации.

В целом голосование состоится в социальной сети Twitter. Пользователи уже могут публиковать посты с названием своих любимых фильмов с помощью хештега #OscarsFanFavorite. Период голосования – 14 февраля – 3 марта.

Make movie history этот год с #OscarsFanFavorite and #OscarsCheerMoment.



Head to https://t.co/HjaTjZfexf for more information. pic.twitter.com/GCPtespLqP Опубликовано в The Academy (@TheAcademy) 14 марта 2022

Также пользователи Twitter смогут выбрать любимую фильм 2021 года на официальном сайте церемонии, пишет The Hollywood Reporter.

Отмечается, что трое участников кампании будут присутствовать на 95-й церемонии "Оскар". К тому же поездку оплатит оргкомитет.

Также пользователи Twitter могут проголосовать за любимую сцену фильма. Пятеро из тех, кто опубликовал твиты, получат бесплатные билеты в кинотеатры на год, подписку на стриминговые сервисы и эксклюзивные сувениры из магазина музея Академии киноискусства.

В общем, оргкомитет решил сделать такое нововведение из-за того, что рейтинги последних трансляций церемонии начали падать.

Читайте также: