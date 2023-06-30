Остап Ступка предстанет перед судом за "пьяное" ДТП, которое устроил в Киеве

Украинского актера Остапа Ступку будут судить за аварию, которую артист устроил 4 апреля в центре Киева, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, обвинительный акт в отношении Ступки был направлен в суд.

Как известно, после совершенного в пьяном состоянии ДТП Ступке избрали меру пресечения в виде домашнего ночного ареста. До 5 июля включительно актер не сможет покидать дом с 22:00 до 06:00. В зале суда Ступка извинился перед мужчиной, в которого въехал в ту ночь и пообещал оказать ему всяческую помощь.

Остап Ступка в пьяном состоянии устроил ДТП в Киеве / Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Напомним, 4 апреля в центре Киева Остап Ступка устроил ДТП. Актер в состоянии алкогольного опьянения на своем внедорожнике Range Rover выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный на улице Mitsubishi. В результате ДТП мужчина, находившийся в легковушке, получил травмы и был госпитализирован.

Остап Ступка в пьяном состоянии устроил ДТП в Киеве / Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Остап Ступка в пьяном состоянии устроил ДТП в Киеве / Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

За совершенное преступление Остапу Ступке грозит лишение свободы от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

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