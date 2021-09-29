Певица Halsey впервые показала лицо своего первенца

Звезда летом стала мамой.

Известная американская певица Halsey впервые засветила лицо своего первенца.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой держит на руках малыша. Звезда сегодня, 29 сентября, празднует свой день рождения. Певице исполнилось 29 лет. Поэтому в честь праздника артистка показала своего сына.

сын Halsey / instagram.com/iamhalsey

"Лучший подарок маме на день рождения", — трогательно подписала фото исполнительница.

К слову, 27 января стало известно, что звезда беременна первенцем. Отцом ребенка стал Алев Айдин, начинающий режиссер.

сын Halsey / instagram.com/iamhalsey

Отметим, Halsey, настоящее имя которой Эшли Николетт Френджипани, американская певица и автор песен. Начала писать композиции в 17 лет. Она выпустила дебютный студийный альбом Badlands у 2015 году.

Напомним, недавно Светлана Тарабарова впервые показала лицо годовалой дочери. Маша — копия своего брата.

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