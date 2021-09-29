Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Співачка Halsey вперше показала обличчя свого первістка

Співачка Halsey вперше показала обличчя свого первістка

Halsey / instagram.com/iamhalsey

Зірка влітку стала мамою.

Відома американська співачка Halsey вперше засвітила обличчя свого первістка.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала світлину, на якій тримає на руках малюка. Так, зірка сьогодні, 29 вересня, святкує свій день народження. Співачці виповнилося 29 років. Тому на честь свята артистка показала свого сина.

Син Halsey / © instagram.com/iamhalsey
Син Halsey / instagram.com/iamhalsey

"Найкращий подарунок мамі на день народження", - зворушливо підписала фото виконавиця.

До слова, 27 січня стало відомо, що зірка вагітна первістком. Батьком дитини став Алев Айдін, режисер-початківець.

Син Halsey / © instagram.com/iamhalsey
Син Halsey / instagram.com/iamhalsey

Зазначимо, Halsey, справжнє ім’я якої Ешлі Ніколетт Френджіпані, американська співачка й авторка пісень. Почала писати композиції у 17 років. Вона випустила дебютний студійний альбом Badlands 2015 року.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Тарабарова вперше показала обличчя однорічної донечки. Марійка – копія свого братика.

Наступна публікація