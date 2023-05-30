Певица Sia впервые заявила, что страдает аутизмом

Популярная австралийская певица Siaвпервые заговорила о расстройстве развития нервной системы.

Как призналась исполнительница, она страдает аутизмом. По словам 47-летней исполнительницы, она достаточно поздно узнала свой диагноз.

Когда именно у звезды обнаружили нервное возбуждение, она не рассказала. Однако, как поделилась Sia в шоу Rob Has a Podcast, в течение 45 лет своей жизни она чувствовала себя не такой, как должно быть.

"Я нахожусь в спектре, я поправляюсь и все такое — много всего. В течение 45 лет я была такой: "Я должна пойти и надеть свой человеческий костюм". И только последние два года я стала полностью, полностью собой", — откровенно рассказала певица.

Певица Sia / Фото: Getty Images

Как известно, аутизм характеризуется нарушением социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации. Кроме того, у людей с этим расстройством наблюдаются сложности во взаимодействии с внешним миром. Обычно аутизм диагностируют у детей от двух до четырех лет.

Отметим, ранее певица Селин Дион сообщила, что отменяет свой мировой концертный тур из-за неизлечимой болезни.

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