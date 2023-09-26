Предательница Ани Лорак стала посмешищем на российском телевидении

Певица-предательница Ани Лорак, которая во время войны в Украине развлекает россиян, в очередной раз стала предметом насмешек.

В этот раз пользователи высмеяли внешний вид скандальной исполнительницы. В частности, на одном из шоу на российском пропагандистском телевидении артистка-предательница показалась в чудаковатом образе. Если наряд Лорак особо не комментировали, то странную прическу и макияж высмеяли.

Предательница Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Стилисты сделали певице странный объем челки, из-за чего она выглядела странно и комично. Кроме того, макияж прибавил Лорак лишний вес. В комментариях под выпуском шоу, где скандальная певица работает судьей и зарабатывает кровавые рубли, полилось немало насмешек в сторону артистки. Лорак писали, что у нее нелепый вид, который с каждым появлением на шоу становится все хуже и хуже.

Предательница Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Напомним, недавно предательница Ани Лорак пожаловалась на украинцев. Певица, которая ни словом не обмолвилась о войне в Украине и убийствах невинных людей, живет в России и развлекает россиян, заявила, что ее безосновательно критикуют. Исполнительница даже пожаловалась, что ревела от отчаяния.

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