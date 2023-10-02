Предательница Анна Asti получила российское гражданство – росСМП

Экс-солистка дуэта Artik & Asti Анна Asti, которая живет в России и молчит о войне в Украине, получила российское гражданство.

По крайней мере, так утверждают российские СМП (средства массовой пропаганды). Отмечается, что получить паспорт РФ для скандальной певицы было не сложно, ведь с 2020 года она состоит в браке с российским бизнесменом Станиславом Юркиным.

К слову, получение российского гражданства поможет предательнице зарабатывать больше кровавых рублей и упростит процедуру уплаты налогов, за счет которых Россия ведет войну в Украине, ежедневно обстреливает украинские города и убивает невинных людей.

Анна Asti / Фото: instagram.com/astiselfmade

"Анна Asti теперь россиянка: певица получила паспорт РФ. Сделать это было несложно с тех пор, как артистка вышла замуж за гражданина России", — сообщают пропагандисты.

Скандальная певица могла получить российское гражданство еще в 2020 году. Однако тогда она не торопилась этого делать. Предательница Анна Asti заявляла, что приезжает в Украину к родителям, а с паспортом РФ это будет сложно сделать.

Анна Asti с мужем / Фото: instagram.com/asti

Напомним, Анна Asti своими глазами видела, какие ужасы творят оккупанты в Украине. В начале полномасштабной войны исполнительница вместе с мужем-россиянином даже пряталась в подвале от российских ракет. Однако деньги для Анны Asti оказались важнее совести. Скандальная певица уехала из Украины в РФ. Там исполнительница развлекает россиян, подыгрывает российской пропаганде и молчит о развязанной Россией войне.

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