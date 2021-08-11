Секс-скандал в Карпенко-Карого: актера Талашко отстранили от преподавания

Ведется следствие.

Известного советского и украинского актера Владимира Талашко, которого недавно обвинили в сексуальных домогательствах, временно отстраняют от преподавания в университете имени Карпенко-Карого.

Об этом сообщила исполняющая обязанности ректора Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Галина Миленькая.

Также она отметила, что университет создал рабочую группу для выяснения причин и фактов, которые появились в Facebook.

"Расследование мы не имеем права проводить и не знаем формата его проведения. Сейчас все проректоры и преподаватели — в отпусках, мы по электронной почте прислали им материалы, которые нашли. Первого сентября комиссия начнет работу. Сегодня она изучает материалы. Сейчас Владимир Талашко — в отпуске. С первого сентября он будет отстранен от работы на время действия рабочей комиссии ", — сообщила она, пишет Hromadske.

Сколько будут выясняться все обстоятельства Галина пока не может сказать. Однако сообщила, что учебную группу, которую набрал себе Талашко, возьмет другой преподаватель.

Также Миленькая отметила, что Министерство культуры посоветовало студенткам обратиться с официальными заявлениями в университет, ведь в учебного заведения нет контактов авторов постов.

"Будет правильным шагом для девушек обратиться в университет. Так он не сможет откреститься от проблемы, мотивируя это тем, что не было никаких заявлений. Это будет элементом доказательной базы, которую сможет в дальнейшем принимать во внимание полиция при расследовании", — сообщила пресс-секретарь Amnesty International Ukraine Екатерина Митева.

Напомним, на днях 75-летнего актера Владимира Талашко студентки университета имени Карпенко-Карого обвинили в сексуальных домогательствах. По словам девушек, звезда кино приглашал их к себе домой, предлагал выпить, а потом "фотографировал голыми, заводил в спальню и склонял к интиму".

Сам же Владимир Талашко публичного заявления пока не делал, однако в комментарии ТСН по телефону все отрицал. "Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было".

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