Сестру Софии Ротару раскритиковали в России из-за высказываний о Крыме

Последний раз женщина была в Крыму в 2012 году.

Сестра легендарной певицы Софии Ротару Аурика высказалась об оккупации Крыма.

В интервью YouTube-каналу DOROTYE женщина заявила, что Россия должна вернуть полуостров Украине. Сама она последний раз была в Крыму в 2012 году. К слову, Аурика говорит, что и София там была лет пять назад, а ее вилла - закрыта.

Сестра Софии Ротару / скриншот с видео

"Пока закрыта, закрыли все там. Вилла не работает. Ждем возвращения Крыма", — ответила на вопрос журналистки Аурика.

Сестра Софии Ротару / скриншот с видео

Впрочем, такие высказывания сестры Софии Ротару не понравились оккупантам, а также тем, кто поддерживает оккупацию Крыма.

В частности, Иосиф Пригожин уверен, что сестры Ротару не ездят на полуостров, потому что боятся реакции Украины. Также он заявил, что "Крым никогда не станет снова украинским".

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"Она может позволить себе ездить в Крым, но ее начнут на мелкие кусочки рвать в Украине. "Мы будем ждать, когда Крым вернется в Украину". Он не вернется туда никогда, пока мы будем жить — это точно", — заявил Пригожин, пишет РИА НОВОСТИ.

Незаконный российский "глава комитета парламента Крыма по культуре" Николай Волков вообще хочет лишить Софию Ротару звания почетной крымчанки.

"Я считаю, что нужно лишить Ротару звания почетной крымчанки. Все ее награды, звания, привилегии давались ей за ее творчество. Своим творчеством она когда-то укрепляла дружбу народов, популяризировала их культуру. И Софию Михайловну за это уважали и любили. Сейчас ее любовь к Крыму заканчивается. Она стала антиподом самой себе в прошлом и сейчас, видимо, мыслит уже другими категориями", — заявил оккупант.

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