Сестру Софії Ротару розкритикували в Росії через висловлювання про Крим

Востаннє жінка була в Криму 2012 року.

Сестра легендарної співачки Софії Ротару Ауріка висловилася про окупацію Криму.

В інтерв’ю YouTube-каналу DOROTYE жінка заявила, що Росія повинна повернути півострів Україні. Так, вона востаннє була в Криму 2012 року. До слова, Ауріка говорить, що й Софія там була років п’ять тому, а її гостинний дім зачинений.

Сестра Софії Ротару / скріншот з відео

"Поки зачинений, закрили все там. Вілла не працює. Чекаємо на повернення Криму", - відповіла на запитання журналістки Ауріка.

Сестра Софії Ротару / скріншот з відео

Втім, такі висловлювання сестри Софії Ротару не сподобалися окупантам, а також тим, хто підтримує окупацію Криму.

Зокрема, Йосип Пригожин впевнений, що сестри Ротару не їздять до півострова, бо бояться реакції України. Також він заявив, що "Крим ніколи не стане знову українським".

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"Вона може дозволити собі їздити до Криму, але її почнуть на дрібні шматочки рвати в Україні. "Ми чекатимемо, коли Крим повернеться до України". Він не повернеться туди ніколи, поки ми житимемо – це точно", - заявив Пригожин, пише РІА НОВОСТИ.

Незаконний російський "глава комітету парламенту Криму з культури" Микола Волков взагалі хоче позбавити Софію Ротару звання почесної кримчанки.

"Я вважаю, що потрібно позбавити Ротару звання почесної кримчанки. Усі її нагороди, звання, привілеї давалися їй за її творчість. Своєю творчістю вона колись зміцнювала дружбу народів, популяризувала їхню культуру. І Софію Михайлівну за це поважали та любили. Нині її любов до Криму закінчується. Вона стала антиподом себе самої в минулому і зараз, мабуть, мислить вже іншими категоріями", - заявив окупант.

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