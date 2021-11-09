Зеленський несподівано скликав засідання РНБО

Які питання будуть обговорювати наразі невідомо.

Президент України Володимир Зеленський призначив засідання Ради національної безпеки та оборони на середу, 10 листопада.

Про це повідомили у пресслужбі РНБО.

Президент Зеленський доручив секретареві РНБО Олексію Данілову організувати проведення засідання о 15.00. Відбуватиметься цей захід, який раніше здебільшого проводили наприкінці тижня (у п’ятницю), в Офісі президента України на вулиці Банковій.

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“Усі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання", – йдеться у повідомленні.

Які питання будуть обговорювати на засіданні РНБО наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки та оборони викрила російську антивакцинаторську мережу, яка атакувала інформаційний простір України, вкидаючи фейки про шкідливість щеплення від COVID-19.

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