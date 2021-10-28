РНБО викрила російську антивакцинаторську мережу в Україні

В Росії ця мережа агітувала за вакцинацію, а в Україні — проти.

Рада національної безпеки та оборони викрила цілу російську антивакцинаторську мережу, яка атакувала інформаційний простір України, вкидаючи фейки про шкідливість щеплення від COVID-19.

Про це 28 жовтня розповів секретар РНБО Олексій Данілов у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Ми в РНБО викрили цілу російську мережу, яка атакувала наш інформаційний простір. Ця ж сама мережа на території РФ розповідає: "вакцинуйтеся, вакцинуйтеся, вакцинуйтеся...". Ця сама мережа на території України на 100% навпаки каже, що не треба вакцинуватися", — розповів Данілов.

Секретар РБНО висловив жаль, що участь у антивакцинаторській кампанії бере церква. Щоправда, він не уточнив, про яку саме конфесію йдеться.

"Я взагалі не знаю, якою треба ганьбою займатися, щоб на себе брати відповідальність за життя інших людей — ну вже не хочете вакцинуватись, ну сядьте вдома і сидіть, нікуди не ходіть. Не розповсюджуйте цю нісенітницю, яка не має ніякого відношення до сучасного життя", — сказав Данілов.

"Право на владу": в РНБО викрили цілу російську мережу, що атакувала український інформаційний простір

Раніше Олексій Данілов розповів, чому в Україні зупинились два заводи, які виробляють кисень для хворих на COVID-19.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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