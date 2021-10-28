СНБО разоблачил российскую антивакцинаторскую сеть в Украине

В России эта сеть агитировала за вакцинацию, а в Украине против.

Совет национальной безопасности и обороны разоблачил целую российскую антивакцинаторскую сеть, которая атаковала информационное пространство Украины, вбрасывая фейки о вреде прививки от COVID-19.

Об этом 28 октября рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в прямом эфире ток-шоу "Право на владу".

"Мы в СНБО разоблачили целую российскую сеть, которая атаковала наше информационное пространство. Эта же сеть на территории РФ рассказывает: "вакцинируйтесь, вакцинируйтесь, вакцинируйтесь". Эта же сеть на территории Украины на 100% наоборот говорит, что не нужно вакцинироваться", — рассказал Данилов.

Секретарь СБНО выразил сожаление, что участие в антивакцинаторской кампании принимает церковь. Правда, он не уточнил, о какой именно конфессии идет речь.

"Я вообще не знаю, каким надо позором заниматься, чтобы на себя брать ответственность за жизнь других людей — ну уж не хотите вакцинироваться, ну сядьте дома и сидите, никуда не ходите. Не распространяйте эту чушь, не имеющую никакого отношения к современной жизни", — сказал Данилов.

"Право на владу": в СНБО разоблачили целую российскую сеть, что атаковала украинское информационное пространство

Ранее Алексей Данилов рассказал, почему в Украине остановились два завода, которые производят кислород для больных COVID-19.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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