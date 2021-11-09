Зеленский неожиданно созвал заседание СНБО

Какие вопросы будут обсуждать, пока неизвестно.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заседание Совета национальной безопасности и обороны на среду, 10 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

Президент Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение заседания в 15:00. Пройдет это мероприятие, которое раньше в основном проводили в конце недели (в пятницу), в Офисе президента Украины на улице Банковой.

Также читайте В СНБО поддержали переход на жесткую президентскую республику в Украине: какие преимущества получит страна

"Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания", — говорится в сообщении.

Какие вопросы будут обсуждать на заседании СНБО, пока неизвестно.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны разоблачил российскую антивакцинаторскую сеть, которая атаковала информационное пространство Украины, вбрасывая фейки о вреде прививки от COVID-19.

Читайте также:

СНБО составил список пророссийских Телеграм-каналов (список)

Зеленский ввел санкции против причастных к российским "выборам" в ОРДЛО и оккупированном Крыму

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку