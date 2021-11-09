Зеленский неожиданно созвал заседание СНБО

Какие вопросы будут обсуждать, пока неизвестно.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил заседание Совета национальной безопасности и обороны на среду, 10 ноября.
Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.
Президент Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение заседания в 15:00. Пройдет это мероприятие, которое раньше в основном проводили в конце недели (в пятницу), в Офисе президента Украины на улице Банковой.
"Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания", — говорится в сообщении.
Какие вопросы будут обсуждать на заседании СНБО, пока неизвестно.
Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны разоблачил российскую антивакцинаторскую сеть, которая атаковала информационное пространство Украины, вбрасывая фейки о вреде прививки от COVID-19.
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