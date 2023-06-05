Скандал Wellboy и Papa Music: лейбл подает в суд на певца

Скандал между певцом Антон Velboi, ранее Wellboy, и Papa Music набирает обороты. Музыкальный лейбл подает в суд на исполнителя.

Papa Music готовит иск против артиста из-за того, что тот нарушил авторские права. В частности, на благотворительном концерте в NAVY музыкант исполнял композиции из своего старого репертуара, а именно хит "Гуси". Однако после расторжения контракта с лейблом у Антона не было разрешения этого делать. Также у певца нет никаких договоренностей по этому поводу с Papa Music.

На видео Velboi исполняет хит "Гуси"

"Антон не имеет права исполнять свои старые песни. Права на все музыкальные произведения принадлежат музыкальному лейблу Papa music. Никаких договоренностей с Антоном лейбл и его представители на сегодняшний день не дошли. Готовим иск в суд", — рассказали в Papa Music "Культурной Прачечной".

Отметим, скандал вокруг Velboi и Papa Music возник в апреле. Артист неожиданно заявил, что прекращает сотрудничество с лейблом, якобы из-за того, что один из его основателей сотрудничает с предателем Юрием Бардашем.

Однако в Papa Music заявили, что певец попал под влияние экс-менеджера Марты Останковой, с которой захотел зарабатывать на своих песнях. Также лейбл проверила СБУ, чтобы выяснить, нарушали ли они законодательство Украины.

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