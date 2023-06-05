В Киеве простились с погибшими под укрытием 9-летней Викой и ее мамой Олей

В Киеве прощаются с 9-летней Викой и ее мамой Олей, погибшими под дверью закрытого хранилища, говорится в ТСН.

Попасть к укрытию они пытались во время ракетных обстрелов россиян. Тогда, в день защиты детей, обломки ракет оккупантов убили трех человек, среди них вместе с мамой и 9-летняя Вика Ивашко. Девочка была чемпионкой по дзюдо, одной из лучших в классе учениц.

Ее папа и муж Ольги скончался около двух лет назад. В семье остались бабушка и дедушка. Именно фото дедушки рядом с накрытым телом внуки, после известия об обстреле, распространилось по Сети. Мужчина несколько часов провел возле Вики сидя прямо на земле, пока ему не принесли стул.

Не отходил от гроба внучки Петр и сегодня на похоронной церемонии. Среди одноклассников Вики, друзей, семьи, которые пришли попрощаться с девочкой, дедушка последним вышел из прощального зала.

Прощание с 9-летней Викой и ее мамой Олей

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“Я все видела, и взрыв, и все. Самая онкобольная, не ходила, а они каждую ночь ходили до укрытия, каждую ночь. Хотя Оле на работу, она в два ночи, в три, когда тревога, она за ребенка и в укрытие”, — говорит бабушка.

Напомним, что из-за недопуска граждан в хранилище, когда от российской ракеты погибли три человека, накануне суд отправил трех чиновников под домашний арест, а сторож поликлиники будет за решеткой два месяца без права на внесение залога.

В общем, ситуация с бомбоубежищами в столице критическая, половина из них не готовы принимать людей, о которых в соцсетях написал министр статической промышленности Александр Камышин.

По данным министра, которого назначили ответственным за проверку укрытий столицы, треть осмотренных объектов не готова к использованию, 12 процентов пунктов – не смогли открыть.

В то же время, городской голова Киева Виталий Кличко, с которым Камышин и проводил проверку, приводит оптимистичные данные. По его информации, к 90 процентам проверенных объектов обеспечен доступ. Впрочем, ситуация разная по районам. По данным мэрии, больше всего закрытых укрытий — в центральных районах — Печерском и Шевченковском.

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