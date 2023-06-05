60 школьниц госпитализировали после отравления в школе

Девочки были госпитализированы после отравления неизвестным веществом в их школе.

На севере Афганистана госпитализировали около 60 девочек после отравления в их школе.

Об этом пишет Reuters.

Отравление в школе для девочек в афганской провинции Сари-Пуль произошло на фоне уделения тщательного внимания образованию девочек в разрушенной войной стране после того, как Талибан вернул себе контроль и запретил большинству девочек-подростков учиться.

"Неизвестные люди вошли в школу для девочек... и отравили классы, когда девушки пришли на уроки, им стало плохо", — сказал спикер полиции, не уточняя, что это было за вещество и кто стоит за инцидентом.

Школьниц доставили в больницу, но они в удовлетворительном состоянии. Также никто не был задержан в настоящее время.

Напомним, полиция Ирана задержала более 100 подозреваемых из-за загадочных отравлений девушек "неизвестными газами".

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