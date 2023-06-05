Россияне снова атаковали Украину: как прошла ночь в регионах

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами.

Армия РФ продолжает беспощадные обстрелы по всей территории Украины.

Ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций.

В Черниговской области за сутки враг обстрелял из минометов Новгород-Северский район. Также зафиксирован сброс боеприпасов с коптера. Обошлось без потерь и разрушений.

В Сумской области россияне совершили 9 обстрелов (34 взрыва). В результате атаки пострадали Белопольская, Эсманьская, Середино-ночь в регионах

Будская община. По окраине города Середина-Буда Шосткинского района произведен обстрел БПЛА типа «Шахед», в результате чего повреждено хозяйственное сооружение. Информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются.

"Вчера в течение дня россияне совершили 22 обстрела. Зафиксировано 104 взрыва. Обстрелы подверглись Белопольская, Великописаревская, Глуховская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Миропольская, Новослободская, Шалыгинская, Юнаковская община: Великописаревская община автомобилем и газовую трубу", — говорится в сообщении.

Разрушений испытала также Зноб-Новгородская община: враг бил из артиллерии, 28 взрывов. Повреждены 7 частных домов, линия электропередач, церковь, пожарно-спасательная часть, ранения получили два человека.

В Запорожской области за сутки раздался 71 обстрел. Россияне совершили авиаудары по Малой Токмачке, Ольговскому и Гуляйполю, РСЗО по Железнодорожному, Темировке, Преображенцу и Ольговскому, 64 артудары по Орехову, Гуляйполю, Новоандреевке, Полтавке, Щербаках и других прифронтовых селах. К счастью, люди не пострадали. Зафиксировано 12 разрушений жилья и имущества местных жителей.

На Днепропетровщине дважды за ночь кафиры били по Никополю. Обстреливали город из тяжелой артиллерии. Повреждены церковь и частное предприятие. Избиты 9 жилых домов, хозяйственная постройка и линии электропередач.

В Харьковской области за сутки в результате обстрела в Волчанске поврежден частный дом, пострадавших нет. В результате ранены 40-летний мужчина и женщина 38 лет, повреждено здание ДЮСШ. В Купянском лесном хозяйстве в результате обстрелов произошел лесной пожар. Без пострадавших.

"Также вчера враг обстрелял с. Песчаное Купянского района. Ранение получила женщина 58 лет, повреждено частное домовладение. Вечером в результате обстрела тремя ракетами (предварительно С-300) г. Чугуев повреждены здания и хозяйственные постройки. Место попадания еще двух ракет и данные о последствиях устанавливаются", — указано в сообщении.

В Луганской области за сутки враг осуществил обстрелы враг в районах Новоселовского и Белогоровки. Попытки окупантов остановлены огневым поражением. Кроме этих деревень, под обстрелами со стороны противника оказались Невское и Макеевка. Авиаудар снова нанесен по Сергеевке. За сутки противник совершил 71 обстрел (311 снарядов).

В Донецкой области трое раненых в сутки. Россияне обстреляли 13 населенных пунктов: Времен Яр, Авдеевка, Торецк, Курахово, с.. Повреждены 11 объектов: 6 жилых домов, 2 хозяйственные постройки, админздание ГП «Торецкуголь», цех ГП «Торецкуголь».

В Николаевской области враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Также вечером в результате вражеского обстрела г. Очаков Очаковской общины повреждены жилые дома и хозяйственное сооружение. Прошло без пострадавших.

В Херсонской области за сутки по области противник совершил 28 обстрелов (176 снарядов), российские военные попали в районы 12 населенных пунктов области. В поселке Веселом Каховского района управляемыми авиабомбами оккупанты разрушили помещение сельскохозяйственного предприятия. Из-за обстрела 64-летняя женщина получила легкие ранения. Атаковали россияне и Берислав – попали в территорию завода. Всего за сутки в результате российской агрессии 2 человека получили ранения.

Напомним, в результате ракетного удара по Днепропетровской области во время попадания в дом в Подгородненском обществе, среди пострадавших оказались 15-летний Саша и 11-летний Денис.

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