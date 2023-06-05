Шпионили за «центрами принятия решений»: СБУ разоблачила группу агентов ФСБ и их "куратора"

За каждое выполненное задание русские агенты получали от агрессора до 550 дол. на собственные карты.

Служба безпеки України знешкодила трьох агентів ФСБ та встановила особу їхнього російського "куратора". Затримані збирали розвіддані про локації, озброєння та особовий склад Сил оборони в центральній та південній частині України.

Про це повідомляє СБУ у телеграм-каналі.

Зазначається, що за завданням спецслужби РФ зловмисники шпигували за так званими центрами ухвалення рішень.

За кожне виконання завдання російські агенти отримували від агресора до 550 дол. на власні карти. Сума залежала від терміновості та якості виконаної «роботи».

"Так, у Вінницькій області: затримано місцевого жителя, який намагався визначити координати Штабу командування Повітряних Сил ЗСУ та підрозділів Національної гвардії. Для цього ворожий агент проводив фото-, відеозйомку українських об'єктів та прилеглу місцевість з вікон магазинів та інших неподалік розташованих будівель", – йдеться у повідомленні.

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В то же время в Днепропетровской области разоблачен агент фсб с позывным «Гром». Злоумышленник рисовал для окупантов схемы оборонных рубежей на территории Кривого Рога и определял места хранения техники и боеприпасов в городе. Для сбора развединформации он действовал «по легенде» безработного. В частности, периодически устраивался на подсобные работы вблизи или территории критических объектов.



"В Одессе задержан участник российской агентурной сети, который разведывал пароли для передвижения по территории города в комендантский час и для проезда блокпостов. Чтобы получить эти сведения, он пытался «в темную» использовать своих знакомых среди украинских военных и правоохранителей", — сообщили в СБУ. .



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманих про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за умов військового становища).

СБУ разоблачила группу агентов ФСБ

СБУ разоблачила группу агентов ФСБ

СБУ разоблачила группу агентов ФСБ

Напередодні СБУ викрила зрадника Бахмута, який співпрацював із російською розвідкою. Його завербували ще до початку повномасштабної війни, спочатку колаборант "зливав" окупантам наслідки ударів по Бахмуту, а згодом мобілізувався до ЗСУ.