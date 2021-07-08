Стройная Оля Полякова в бикини похвасталась бесконечно длинными ногами

Артистка позировала в фонтане.

Украинская певица Оля Полякова, которая на днях померилась фигурами с подругой в бикини, продолжает наслаждаться отдыхом в Турции.

На этот раз исполнительница вновь порадовала поклонников своим роскошным видом. На странице в Instagram звезда запостила серию снимков, на которых позирует в бикини. Оля разместилась в фонтане и там продемонстрировала свои роскошные длинные ноги.

instagram.com/polyakovamusic

"Это был незабываемый отпуск в "итальянском" отеле, который утопает в идеально ухоженном ботаническом саду, но в Турции! Шикарное место для таких снимков", — сообщила артистка.

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

Поклонники, в свою очередь, конечно же наделали комплиментов кумиру:

Оля, не смущайте Валерия Меладзе

Это не ноги, это восьмое чудо света

Какие красивые ноги. Просто Барби

Отметим, что один из комментариев в отношении Валерия Меладзе был написан не просто так. Как мы сообщали ранее, в одном из своих недавних интервью Меладзе назвал Полякову фриком.

В свою очередь артистка не будет смолчала и объявила ему войну.

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