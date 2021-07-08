Транспортно-десантный корабль ВМС США направляется в Черное море

Судно USNS Yuma может взять на борт 300 морских пехотинцев и 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки.

ВМС США направили в Черное море транспортно-десантный корабль USNS Yuma. Он будет сотрудничать с союзниками по НАТО.

Об этом сообщает Шестой флот ВМС США в Тwitter.

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"USNSYuma (T-EPF-8) начал транзит в северном направлении к Черному морю, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО", — говорится в сообщении.

Это экспедиционный быстроходный корабль класса Spearhead с длиной корпуса 103 метров и шириной — 28,5 метра.

Напомним, что в июне американский ракетный эсминец прибыл в Одессу. USS Ross присоединился к другим кораблям, которые принимают участие в учениях Sea Breeze.

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