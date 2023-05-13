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Светлана Тарабарова рассекретила имя новорожденной дочери

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
991
Время на прочтение
1 мин
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Светлана Тарабарова рассекретила имя новорожденной дочери

Светлана Тарабарова с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/tarabarova

Артистка записала забавное видео.

Певица Светлана Тарабарова, недавно ставшая мамой в третий раз, наконец сообщила имя дочери.

Правда, сделала исполнительница это довольно необычным способом. На своей странице в Instagram Светлана поделилась видео, на котором пляшет с маленькой девочкой на руках под песню группы "Бумбокс" — "Полина".

"Ответ на самый частый вопрос последнего месяца смотри в видео", — подписала ролик Тарабарова.

Поклонники звезды сразу поняли, что именно это имя она с мужем дала своей дочери.

  • Вашу дочь зовут Полина? Очень хорошее имя!
  • Полина! Какое замечательное имя для вашей девочки!
  • Хорошо! Я угадала!

Кстати, многие поклонники певицы догадывались, что девочку будут зовут Полина, ведь Светлана намекала на это, когда показывала кадры с дочерью, где на стене было написано имя.

Напомним, ранее Светлана Тарабарова тронула Сеть видео, на котором ее старшие дети пели для своей младшей сестренки.

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Дата публикации
Просмотры
991
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