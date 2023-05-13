Светлана Тарабарова рассекретила имя новорожденной дочери

Артистка записала забавное видео.
Певица Светлана Тарабарова, недавно ставшая мамой в третий раз, наконец сообщила имя дочери.
Правда, сделала исполнительница это довольно необычным способом. На своей странице в Instagram Светлана поделилась видео, на котором пляшет с маленькой девочкой на руках под песню группы "Бумбокс" — "Полина".
"Ответ на самый частый вопрос последнего месяца смотри в видео", — подписала ролик Тарабарова.
Поклонники звезды сразу поняли, что именно это имя она с мужем дала своей дочери.
- Вашу дочь зовут Полина? Очень хорошее имя!
- Полина! Какое замечательное имя для вашей девочки!
- Хорошо! Я угадала!
Кстати, многие поклонники певицы догадывались, что девочку будут зовут Полина, ведь Светлана намекала на это, когда показывала кадры с дочерью, где на стене было написано имя.
Напомним, ранее Светлана Тарабарова тронула Сеть видео, на котором ее старшие дети пели для своей младшей сестренки.
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