Светлана Тарабарова рассекретила имя новорожденной дочери

Певица Светлана Тарабарова, недавно ставшая мамой в третий раз, наконец сообщила имя дочери.

Правда, сделала исполнительница это довольно необычным способом. На своей странице в Instagram Светлана поделилась видео, на котором пляшет с маленькой девочкой на руках под песню группы "Бумбокс" — "Полина".

"Ответ на самый частый вопрос последнего месяца смотри в видео", — подписала ролик Тарабарова.

Поклонники звезды сразу поняли, что именно это имя она с мужем дала своей дочери.

Вашу дочь зовут Полина? Очень хорошее имя!

Полина! Какое замечательное имя для вашей девочки!

Хорошо! Я угадала!

Кстати, многие поклонники певицы догадывались, что девочку будут зовут Полина, ведь Светлана намекала на это, когда показывала кадры с дочерью, где на стене было написано имя.

Напомним, ранее Светлана Тарабарова тронула Сеть видео, на котором ее старшие дети пели для своей младшей сестренки.

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