Сын Дмитрия Коляденко рассказал об отношениях с отцом и рассекретил его необычное увлечение

Сын украинского шоумена Дмитрия Коляденко, соавтор группы "Kadnay" Филипп, рассказал о том, как они с отцом проводят время вместе.

По словам Филиппа Коляденко, они с папой в очень близких отношениях. Он время от времени приходит к нему за советами. Правда, музыкант признается, что в этом им помогают карты Таро, которые его отец считает своим хобби и коллекционирует разные колоды.

"Он занимается картами Таро, я думаю он супер-мастер Таро. Иногда прошу папу сделать расклад. Да. И все совпадает. Я реально удивляюсь. Это просто веселье, а не жизненные какие-то вопросы. Было такое, что я спросил его, сотрудничать ли мне с теми людьми или нет, например. И когда сказал не сотрудничать, через месяц я понял почему. Он вообще говорит, что он маг и чародей в третьем поколении", - рассказал с улыбкой Филипп Коляденко на подкасте "Вдома поговоримо".

Дмитрий Коляденко и его сын Филипп / Фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

Также сын Дмитрия поделился, нравится ли ему видеть папу на сцене в театре. В частности, Филипп вспомнил, как оказался в театре во время одного из спектаклей, где играл отец:

"Я увидел, как отец танцует, ну и ладно, подумал, остановлюсь. Ну десять минуточек себе дам. Да, эти десять минут я смеялся, но это смех от счастья. Потому что я люблю отца и театр. Мечтаю, чтобы он там и оставался, мне нравится", - восхитился Филипп.

Напомним, недавно Дмитрий Коляденко поделился подробностями своей личной жизни и рассказал о новых знакомствах с женщинами.

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