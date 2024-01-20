Сколько бы выстояла Украина без помощи Запада – Зеленский ответил

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что если бы Украина после начала полномасштабного вторжения России не получила помощи от партнеров, то не смогла бы выстоять эти два года.

Об этом Зеленский рассказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

"Без этой поддержки (Запада – ред.) мы могли бы бороться первые дни, недели, возможно, месяцы, но не два года", — подчеркнул президент.

По словам Владимира Зеленского, если бы Украина не получала поставок от мира, то понесла бы гораздо больше потерь. Без военной помощи и с этими большими потерями государство не смогло бы защитить свои города, и как следствие они оказались бы под оккупацией.

Владимир Зеленский также добавил, что Украина получила от США такое количество помощи, которое позволило ей выстоять перед лицом российской угрозы и не потерять свой суверенитет.

Впрочем, США могут помочь больше. И тогда Украина не просто устоит на ногах – она победит, подчеркнул президент.

Напомним, у Байдена предупредили Конгресс, что Россия может победить через несколько месяцев без помощи США.

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