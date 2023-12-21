Сыновья MONATIK впервые снялись в рекламной кампании

Дети артиста Monatik Даниил и Платон Монатики впервые стали лицом рекламной кампании.

Сыновья исполнителя приняли участие в видео звездного отца, в котором Монатик рассказывает о выходе своей книги для детей "Книга мрій".

"Книга мрій" – это дебютная книга Дмитрия Монатика. Интерактивное издание с наклейками, окошками, раскрасками и шаблонами поможет осознать детям, насколько важно оставаться верными своим мечтам и двигаться к ним, независимо от обстоятельств. С ней дети смогут фантазировать, забавляться и развлекаться: нарисовать собственного мриезвира, написать письмо себе в будущее и даже послушать песни певца во время чтения по qr-коду в книге. А главное – создать и сохранить собственную удивительную мечту, и все, что для этого нужно – включить воображение и окунуться в мир мечты вместе с волшебной книгой.

Сыновья Дмитрия Монатика впервые снялись в рекламе

В анимированном видеоролике, который артист разместил на своей странице Instagram, старший и младший сыновья MONATIK заинтересованно рассматривают книгу и выглядят очень искренно в кадре.

Отметим, что музыкальное сопровождение для рекламного кампейна создал также Монатик.

Напомним, несколько недель назад MONATIK в Киеве провел презентацию своей детской книги "Країна мрій". Мероприятие певец впервые за долгое время посетил вместе с подросшими сыновьями и женой Ириной.

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