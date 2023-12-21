Сини MONATIK вперше знялися в рекламній кампанії

Діти артиста MONATIK Данило і Платон Монатікі вперше стали обличчями рекламної кампанії.

Сини виконавця взяли участь у відео зіркового батька, в якому Монатік розповідає про вихід своєї книги для дітей "Книга мрій".

"Книга мрій" – це дебютна книга Дмитра Монатіка. Інтерактивне видання з наліпками, віконцями, розмальовками та шаблонами допоможе усвідомити дітлахам, наскільки важливо залишатися вірними своїм мріям та рухатися до них, незалежно від обставин. З нею дітлахи зможуть фантазувати, бавитися і розважатися: намалювати власного мрієзвіра, написати листа собі в майбутнє та навіть послухати пісні співака під час читання за qr-кодом у книзі. А головне – створити і зберегти власну найдивовижнішу мрію, та все, що для цього потрібно – увімкнути уяву та поринути у світ мрій разом із чарівною книжкою.

Сини Дмитра Монатіка вперше знялися у рекламі

В анімованому відеоролику, що артист розмістив на своїй сторінці Instagram, старший та молодший сини MONATIK зацікавлено розглядають книгу та мають надзвичайно щирий вигляд у кадрі.

Зазначимо, що музичний супровід для рекламного кампейну створив також Монатік.

Нагадаємо, що декілька тижнів тому MONATIK у Києві провів презентацію своєї дитячої книги "Країна мрій". На захід співак вперше за довгий час завітав разом з підрослими синами та дружиною Іриною.

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