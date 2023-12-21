У ДПСУ розповіли, які категорії чоловіків їдуть за кордон

За інформацією ДПСУ, щодня з України через західний кордон виїжджає близько шість тисяч чоловіків призовного віку. Ця цифра включно з тими українцями, які в'їжджають до країни. Що більше - аналіз кількох місяців показує, що чоловіки більше перетинали кордон на в'їзд, ніж на виїзд.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує "24 Канал".

Представник ДПСУ наголошує, що чоловіки мають право перетинати кордон відповідно до тих правил, які діють на період воєнного стану. Щодня прикордонники відмовляють в перетині кордону на виїзд близько 100 особам, які не підпадають під категорію пропуску.

За словами Демченка, більшість чоловіків - це водії транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів і які внесені у систему "Шлях".

"Якщо говорити про правила перетину кордону, то розуміємо, що мають відбуватись вантажоперевезення, мають курсувати автобусні рейси. Це водії, власне, чоловіки, яким також дозволено перетинати кордон на виїзд. Вони становлять 50% від загальної кількості українських чоловіків у віці 18-60 років, які перетинають кордон на виїзд з України", - розповів речник Держприкордонслужби.

Крім того, 15-17 % - це особи з інвалідністю та багатодітні батьки, які мають право на перетин. Орієнтовно 7% - чоловіки, які непридатні до військової служби. Волонтери, які їдуть для перевезення гуманітарних вантажів, становлять 3%. За словами Демченка, незначні відсотки становлять інші категорії, яким дозволено перетинати кордон на час воєнного стану.

"Не варто робити проблему з того, що така кількість чоловіків перетинає кордон. Адже відбувається рух як на виїзд з України, так і на в'їзд", - наголосив речник ДПСУ.

До слова, раніше начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління ДПСУ, полковник Ігор Матвійчук заявив, що за добу близько 6 тисяч чоловіків призовного віку виїжджають через західний кордон України. З них за системою "Шлях" як волонтери їдуть 150-200 осіб.

Нагадаємо, в Міноборони пояснили заяву міністра Рустема Умєрова про те, що чоловіків, які перебувають за кордоном, нібито збираються призвати до лав ЗСУ. У відомстві наголошують, що зараз обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.

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