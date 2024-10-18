Тарас Тополя резко ответил на слухи о разводе с женой Alyosha: "Были кризисы"

Артист также рассказал о разногласиях с возлюбленной во взглядах и как они находят общий язык.

Фронтмен группы "Антитела", певец Тарас Тополя резко отреагировал на слухи о разводе с женой Еленой Тополей, у которой раньше был псевдоним Alyosha.

Слухи о проблемах в отношениях пары распространились в прошлом году, мол, супругам сложно дается расстояние. К слову, Елена Тополя тогда жила в США, тем временем ее муж остался в Украине. Однако лидер "Антител" уверяет, что никаких серьезных проблем в браке не было. Тарас Тополя отмечает, что у них крепкая семья, которая дорожит друг другом.

Тарас и Елена Тополи / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"У нас крепкая семья. Это самая большая ценность — дети, наш союз с Еленой. Мы интересные личности, творческие люди, со своими характерами, но это для меня настолько дорого, ценно, что о каком разводе вообще могла идти речь? И сейчас она не идет!" – рассказал певец в интервью Алине Шаманской.

Тарас Тополя не скрывает, что у них с женой есть определенные разногласия во взглядах. Впрочем, супруги всегда находят общий язык. Артист говорит, что они просто любят друг друга. Кроме того, особенно важны для влюбленных дети, которые напоминают об ответственности.

Елена и Тарас Тополи с детьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"У нас много разногласий, во многом. На разные темы могут быть разногласия, плюс это зависит от настроения. Наш союз держится в том числе и на детях. Я всегда артикулирую, что, пожалуй, были бы какие-то ситуации, если бы у нас не было детей, то мы бы наверняка разбежались. Были кризисы, но когда понимаешь, что я люблю, он любит, мы любим наших общих детей, у нас есть ответственность, это все преодолевается", — добавил музыкант.

Напомним, недавно Тарас Тополя признавался, почему неоднозначно относится к российским артистам Алле Пугачевой и Максиму Галкину, которые осудили войну в Украине. Исполнитель комментировал проукраинскую позицию супругов.

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