Тарас Тополя впервые с начала войны встретился с детьми

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал о первой с начала полномасштабной войны трогательной встрече с детьми.

Певец Тарас Тополя поделился радостными новостями.

Исполнителю удалось встретиться со своими детьми, о чем он рассказал в своем Facebook. Счастливый Тополя поделился, что он наконец-то смог обнять и поцеловать сыновей Марка и Романа, а также дочь Марию.

"Не Киев. Утро — двести двадцать первое. Настроение — невероятное. Месяц — впервые с начала войны обняла и поцеловала детей. Слава ВСУ! Слава Украине!" – поделился исполнитель.

Тарас Тополя и Alyosha с детьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Отметим, что с начала полномасштабной войны Тарас Тополя пошел служить на передовую, чтобы защитить Украину от российских оккупантов. Тем временем жена артиста, певица Alyosha, вместе с детьми уехала за границу. Сама же исполнительница приезжала в Украину и виделась с мужем. Детей тогда Alyosha оставила за границей.

Напомним, 2 октября, был День Территориальной обороны Украины. По этому случаю пресс-служба группы "Антитела" обнародовала уникальные кадры участников коллектива с фронта.

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