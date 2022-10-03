Тарас Тополя вперше від початку війни зустрівся з дітьми

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів про першу від початку повномасштабної війни зворушливу зустріч з дітьми.

Співак Тарас Тополя поділився радісними новинами.

Виконавцю вдалося зустрітися зі своїми дітьми, про що він розповів у своєму Facebook. Щасливий Тополя поділився, що він нарешті зміг обійняти та поцілувати синів Марка та Романа, а також донечку Марію.

"Не Київ. Ранок - двісті двадцять перший. Настрій - неймовірний. Місяць - вперше від початку війни обійняв і поцілував дітей. Слава ЗСУ! Слава Україні!" – поділився виконавець.

Тарас Тополя та Alyosha з дітьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Зазначимо, від початку повномасштабної війни Тарас Тополя пішов служити на передову, аби захистити Україну від російських окупантів. Тим часом дружина артиста, співачка Alyosha, разом з дітьми поїхала за кордон. Сама ж виконавиця приїжджала до України та бачилася з чоловіком. Дітей тоді Alyosha залишила за кордоном.

Нагадаємо, вчора, 2 жовтня, був День Територіальної оборони України. З цієї нагоди пресслужба гурту "Антитіла" оприлюднила унікальні кадри учасників колективу з фронту.

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