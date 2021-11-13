Тина Кароль шокировала сверхсложной асаной из йоги

Артистка показала сложную стойку на руках.
Украинская певица Тина Кароль не в первый раз демонстрирует свои умения.
Звезда может стоять на гвоздях, почти час прыгать на скакалке, танцевать на стульях. Также артистка овладела роликами. К тому же у знаменитости потрясающая растяжка.
Среди прочего Кароль занимается также йогой. Исполнительница решила продемонстрировать сверхсложную асану.
Звезда в спортивном наряде показала, как стоит лишь на руках, при этом одну ногу задрав в сторону, а другую – подняв вверх и согнув в колене.
К слову, артистка занималась йогой рано утром. Она позировала перед камерой на фоне панорамного окна, из которого виден утренний город, на который падают едва заметные солнечные лучи.
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