Тина Кароль шокировала сверхсложной асаной из йоги

Артистка показала сложную стойку на руках.

Украинская певица Тина Кароль не в первый раз демонстрирует свои умения.

Звезда может стоять на гвоздях, почти час прыгать на скакалке, танцевать на стульях. Также артистка овладела роликами. К тому же у знаменитости потрясающая растяжка.

Среди прочего Кароль занимается также йогой. Исполнительница решила продемонстрировать сверхсложную асану.

Тина Кароль занимается йогой / instagram.com/tina_karol

Звезда в спортивном наряде показала, как стоит лишь на руках, при этом одну ногу задрав в сторону, а другую – подняв вверх и согнув в колене.

К слову, артистка занималась йогой рано утром. Она позировала перед камерой на фоне панорамного окна, из которого виден утренний город, на который падают едва заметные солнечные лучи.

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