Тіна Кароль шокувала надскладною асаною з йоги

Артистка показала складну стійку на руках.

Українська співачка Тіна Кароль не вперше демонструє свої вміння.

Так, зірка може стояти на цвяхах, майже годину стрибати на скакалці, танцювати на стільцях. Також артистка опанувала ролики. До того ж, знаменитість має приголомшливу розтяжку.

Серед іншого Кароль займається також йогою. Так, виконавиця вирішила продемонструвати надскладну асану.

Тіна Кароль займається йогою / instagram.com/tina_karol

Зірка у спортивному вбранні показала, як стоїть лише на руках, при цьому одну ногу задерши в бік, а іншу – піднявши догори та зігнувши в коліні.

До слова, артистка займалася йогою рано вранці. Так, вона позувала перед камерою на тлі панорамного вікна, з якого видно вранішнє місто, на яке падають ледь помітні сонячні промені.

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