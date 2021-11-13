День ангела 14 листопада: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії 13 імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 14 листопада святкують: Адріан, Давид, Денис, Дмитро, Єлизавета, Іван, Кузьма, Олександр, Петро, Сергій, Уляна, Федір, Яків.

Чоловічі іменини

Адріан

Адріан — це ім'я римського (латинського) походження. Походить воно від родового імені Hadrianus, що в перекладі означає "адріатичний". Адріан — цілеспрямований, наполегливий, добрий чоловік із відкритим серцем. Він легко перемикається між роботою і відпочинком, а його життєрадісність привертає до нього безліч людей. Він наділений гарними лідерськими якостями, але проявляються вони не відразу. Його лідерство має м'який, але наполегливий характер.

Давид

З ім'ям Давид пов'язані всі аврамічні релігії, такі як християнство, іслам і іудаїзм. У перекладі з івриту ім'я Давид означає "улюблений" або "улюбленець". Давида від самого дитинства характеризує цілісність і прекрасний баланс якостей. Зазвичай Давид виростає сміливим і наполегливим чоловіком. Впевненість в своїх силах і добродушність завжди притягує людей. У Давида багато друзів і гарних товаришів, що нерідко допомагає йому в житті.

Денис

Ім'я Денис – це одна з форм імені Діонісій, з давньогрецької перекладається як "присвячений Діонісу". Денис – веселий і товариський чоловік. Він схильний до аналітичної роботи, що зовсім не виключає прекрасну уяву. Він може легко працювати як в театрі, так і банківським аналітиком. Він може бути яскравим і експресивним, але тільки в звичній компанії. У компанії з ним вам рідко буде нудно, він вміє приємно проводити час.

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Дмитро

Стародавні греки вважали, що ім'я Дмитро означає "присвячений богині Деметрі". Дмитро – наполегливий, винахідливий і з оригінальним складом розуму. Його наполегливість легко передається оточенню. Дмитро – надійний і хороший друг. Аналітичний розум і кмітливість Дмитра допомагають йому швидко просуватися по службі. Він вміє справляти гарне враження, що дає йому ще одну конкурентну перевагу в житті.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Кузьма

У перекладі із грецького Кузьма (Косма) означає "коваль". Кузьма – чутлива людина. Він легко піддається впливу друзів. Не завжди впевнений у собі, хоча буває впертий і наполегливий, іноді безпідставно говорить "ні", що є лише способом самоствердження. Кузьма – мовчазний, терплячий, обов'язковий, добре пристосовується до обставин, любить подорожувати. Чоловік із цим ім'ям вибирає професії, пов'язані з поїздками.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Сергій

Як стверджують історики, Сергій – це римське родове ім'я. Більш глибока етимологія імені важка, оскільки сам рід Сергіїв зараховує себе аж до етрусків, а то і до троянців. Деякі фахівці стверджують, що значення ім'я Сергій – "високий" або "знатний". Всі Сергії досить образливі. Їх можна зачепити навіть найменшою критикою. Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, він здатен бачити людей наскрізь. З ним неможливо не посваритися і важко ужитися.

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Федір

Федір – походить від грецького імені Теодорос і означає "дар Божий". Федір – серйозна людина. У роботі до всього підходить відповідально, він вміє знаходити незвичайні та ефективні рішення багатьох складних завдань. Нерідко обирає професію у технічній галузі, хоча може досягти успіху і у творчих напрямах, наприклад, у письменництві або журналістиці. Федір – дуже турботливий до своєї родини. Зазвичай він чудовий господар, який вміє робити в домі майже все.

Яків

Яків – це ім'я єврейського походження. У перекладі з івриту ім'я Яків означає "той, хто стежить". У Якова виділяються такі характерні риси, як практичність і твердий вольовий характер. Він досить приземлена людина, яка не схильна літати в хмарах. Він консервативний в багатьох питаннях. Яків любить стабільність, водночас він комунікабельний і веселий чоловік, який вміє радіти життю. Яків прагне до матеріального добробуту, але не робитиме ганебні вчинки заради успіху.

Жіночі іменини

Єлизавета

Вважається що ім'я Єлизавета має староєврейське походження і перекладається як "Бог мій – клятва", "вшановує Бога". У Єлизавети складний характер. Вона добра і примхлива, весела і напружена. У неї чудове почуття гумору, яке її виручає по життю. Вона простодушна і має особливу чутливість, що робить її досить вразливою. Єлизавета товариська і знаходить себе в професіях, пов'язаних зі спілкуванням. Вона має прекрасну інтуїцію, тому вибирає найоптимальніші рішення, які сама не зможе пояснити.

Уляна

Вважається, що ім'я Уляна має спільну етимологію з іменами Юлія, Юліана і походить з давньоримської мови, втім значення трохи відрізняється і у перекладі означає "приналежність Юлію". Головними характеристиками Уляни можна назвати її чесність і порядність. Вона з віком вчиться на псувати відносини з оточуючими. Якщо в дитинстві вона обов'язково скаже негідникові про його ницості, то з віком мовчки зробить висновки. Уляна намагається нікого не образити і прийти до взаємовигідного рішення в будь-якій ситуації.

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