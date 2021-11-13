День ангела 14 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители 13 имен.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 14 ноября празднуют: Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна, Федор, Яков.

Мужские именины

Адриан

Адриан – это имя римского (латинского) происхождения. Происходит оно от родового имени Hadrianus, что в переводе означает "адриатический". Адриан – целеустремленный, настойчивый, добрый человек с открытым сердцем. Он легко переключается между работой и отдыхом, а его жизнерадостность привлекает к нему множество людей. Он наделен хорошими лидерскими качествами, но проявляются они не сразу. Его лидерство носит мягкий, но упорный характер.

Александр

Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "тот, кто защищает людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем, круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может добиться в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Давид

С именем Давид связаны все аврамические религии, такие как христианство, ислам и иудаизм. В переводе с иврита имя Давид означает "любимый" или "любимец". Давида с самого детства характеризует целостность и прекрасный баланс качеств. Обычно Давид вырастает смелым и упорным человеком. Уверенность в своих силах и добродушие всегда привлекает людей. У Давида много друзей и хороших товарищей, что нередко помогает ему в жизни.

Денис

Имя Денис – это одна из форм имени Дионисий, с древнегреческого переводится как "посвящённый Дионису". Денис – веселый и общительный мужчина. Он склонен к аналитической работе, совсем не исключающей прекрасное воображение. Он может легко работать как в театре, так и в банковском аналитике. Он может быть ярким и экспрессивным, но только в обычной компании. У компании с ним вам редко будет скучно, он умеет приятно проводить время.

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Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрий означает "посвящённый богине Деметре". Дмитрий – упорный, изобретательный и с оригинальным складом ума. Его настойчивость легко передается окружающим. Дмитрий – надежный и хороший друг. Аналитический ум и смекалка Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни.

Иван

Имя Иоанн (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Кузьма

В переводе с греческого Кузьма (Косма) означает "кузнец". Кузьма – чувствительный человек. Он легко поддается воздействию друзей. Не всегда уверен в себе, хотя бывает упрям и настойчив, иногда безосновательно говорит "нет", что является лишь способом самоутверждения. Кузьма – молчаливый, терпеливый, обязателен, хорошо приспосабливается к обстоятельствам, любит путешествовать. Мужчина с этим именем выбирает профессии, связанные с поездками.

Петр

Петр – это имя греческого происхождения и в переводе означает "скалу" или "камень". Характерными для Петра чертами можно выделить его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить о том, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр – это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальную любовь и дружбу.

Сергей

Как утверждают историки, Сергей – это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени трудна, поскольку сам род Сергеев относит себя вплоть до этрусков, а то и троянцев. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей – "высокий" или "знатный". Все Сергеи достаточно оскорбительны. Их можно задеть даже малейшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не ссориться и трудно ужиться.

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Федор

Федор – происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий". Федор – серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технической отрасли, хотя может добиться успеха и в творческих направлениях, например, в писательстве или журналистике. Федор очень заботлив к своей семье. Обычно он отличный хозяин, умеющий делать в доме почти все.

Яков (Иаков)

Яков – это имя еврейского происхождения. В переводе с иврита имя Яков означает "следящий". У Якова выделяются такие характерные черты, как практичность и жесткий волевой характер. Он довольно приземленный человек, не склонный летать в облаках. Он консервативен во многих вопросах. Иаков любит стабильность, в то же время он коммуникабельный и веселый человек, умеющий радоваться жизни. Иаков стремится к материальному благополучию, но не будет совершать позорные поступки ради успеха.

Женские именины

Елизавета

Считается, что имя Елизавета имеет древнееврейское происхождение и переводится как "Бог мой – клятва", "почитает Бога". У Елизаветы сложный характер. Она добра и капризна, весела и напряжена. У нее отличное чувство юмора, которое ее выручает по жизни. Она простодушна и обладает особой чувствительностью, что делает ее достаточно уязвимой. Елизавета общительна и находит себя в профессиях, связанных с общением. У нее прекрасная интуиция, поэтому выбирает самые оптимальные решения, которые сама не сможет объяснить.

Ульяна

Считается, что имя Ульяна имеет общую этимологию с именами Юлия, Юлиана и происходит из древнеримского языка, впрочем значение немного отличается и в переводе означает "принадлежность Юлию". Главными характеристиками Ульяны можно назвать ее честность и порядочность. Она с возрастом учится портить отношения с окружающими. Если в детстве она обязательно скажет негодяю о его низости, то с возрастом молча сделает выводы. Ульяна пытается никого не обидеть и прийти к взаимовыгодному решению в любой ситуации.

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