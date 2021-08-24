Умер барабанщик легендарной рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс

Музыканта не стало на 81-м году жизни.

Барабанщик британского рок-гугрту The Rolling Stones Чаргях Уоттс умер в одной из лондонских больниц.

Об этом сообщается на официальной странице группы в Instagram.

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"Мы с огромным сожалением сообщаем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Сегодня он умер в лондонской больнице в окружении своей семьи", — говориться в сообщении.

Отмечается, что барабанщику было 80 лет.

Заметим, что ранее было объявлено, что Уоттс пропустит предстоящий тур группы The Rolling Stones в США, потому что 80-летний барабанщик внезапно попал в больницу. Ветерана рок-сцены госпитализировали после планового осмотра и сделали ему экстренную операцию.

Напомним, недавно также умер американский актер украинского происхождения Игорь Вовковинский из-за болезни сердца. Мужчины не стало на 38-м году жизни.

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