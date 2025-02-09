Умер звезда фильмов "Сорок первый" и "Овод" Олег Стриженов

Сегодня, 9 февраля, в России умер советский актер Олег Стриженов.

Актера не стало в 95 лет. Об этом сообщили российские СМИ. Также известно, что незадолго до смерти знаменитость перенес инфаркт головного мозга. В критическом состоянии он был доставлен в больницу. Сначала 95-летнего Стриженова привели в сознание и в течение месяца делали обследование, но впоследствии он ушел в засветы.

Олег Стриженов умер

За свою жизнь Олег Стриженов снялся в десятках советских фильмов. Самыми популярными из них являются "Сорок первый", "Овод", "Пиковая дама", "Юность Петра", "Два капитана", "Звезда пленительного счастья" и другие.

К слову, у Олега Стриженова были украинские корни, хоть он и всю жизнь прожил в РФ. В частности, его мама родилась в Полтаве, а отец – в Донецкой области. Дедушка актера работал на шахте в Горловке. О позиции актера во время войны ничего не известно. На склоне лет он избегал публичности.

Олег Стриженов умер

Напомним, недавно украинский актер, звезда "Ветеранов космических войск" Веня был срочно госпитализирован с кровоизлиянием в мозг. Стало известно, как сейчас чувствует себя артист в больнице.

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