В Украине запустят военный проект "Линия дронов", — Зеленский

В Украине запустят военный проект "Линия дронов". Для реализации проекта объединились четыре отдельные полки и отдельная бригада беспилотных систем.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно сообщению, "Линия дронов" укрепит подразделения на передовой, позволяя уничтожать больше российских оккупантов и, самое главное, сохранять жизни украинских солдат на фронте.

"Именно этот проект по дронам может действительно объединить лучших. Очень быстро действовать, когда мы можем быть впереди врага. И будем, я в этом уверен", — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что "опыт лучших будет масштабироваться".

"то люди, которые пишут новую доктрину технологической защиты для Украины. Решения приняты. Дроны производим и поставляем. И значение дронов должно стать таким, чтобы все больше и больше исключать российские штурмы", — добавил Зеленский.

Зеленский анонсировал старт проекта "Линия дронов"

Напомним, под Покровском беспилотники ВСУ за секунды уничтожили более 10 россиян, которые высаживались из БТР-82.

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