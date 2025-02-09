В Україні запустять військовий проєкт "Лінія дронів", — Зеленський

В Україні запустять військовий проєкт "Лінія дронів". Для реалізації проєкту об'єдналися чотири окремі полки та окрема бригада безпілотних систем.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Згідно з повідомленням, "Лінія дронів" укріпить підрозділи на передовій, дозволяючи знищувати більше російських окупантів і, найголовніше, зберігати життя українських солдатів на фронті.

"Саме цей проєкт щодо дронів може дійсно об’єднати кращих. Дуже швидко діяти, коли ми можемо бути попереду ворога. І будемо, я в цьому впевнений", - заявив глава держави.

Президент підкреслив, що "досвід найкращих буде масштабуватися".

"Це люди, які пишуть нову доктрину технологічного захисту для України. Рішення ухвалені. Дрони виробляємо і постачаємо. І значення дронів має стати таким, щоб все більше і більше унеможливлювати російські штурми", - додав Зеленський.

Зеленський анонсував старт проєкту "Лінія дронів"

Нагадаємо, під Покровськом безпілотники ЗСУ за секунди знищили понад 10 росіян, які висаджувалися з БТР-82.

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