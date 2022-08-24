В День Независимости TAYANNA спела о грусти по Украине

Украинская исполнительница TAYANNA в День Независимости представила новую лирическую песню "Дороги".

Артистка в новой композиции поет о том, как она хочет вернуться в родную страну, лучше которой нет в мире. Слова песни сейчас звучат, как никогда, кстати. Ведь TAYANNA написала трек в Польше, куда убегала от войны в Украине. Так что в композиции помещена вся печаль и боль.

"Песню "Дороги" я написала, когда впервые попала в Польшу во время войны. Я разместилась в крохотном номере гостиницы, ощущение дома исчезло совсем, пришло понимание, что дорога к нему закрыта. Мне было трудно представить, что так сейчас живут миллионы людей. и никто из них не знает, когда снова окажется дома и увидит родных. Я плакала и писала эту песню, вспоминая свою прошлую жизнь: сколько дорог я обошла и сколько глаз увидела", — поделилась исполнительница.

Кстати, знаменитость тоже выпустила атмосферный клип на песню. В видео TAYANNA предстает в белом платье. Первая локация – это украинское поле, которое с одной стороны цветущее, а с другой – сожженное. Впрочем, все-таки лучшее побеждает. А другая локация – это возле атмосферного Индийского океана на Бали, где сейчас находится певица.

Отметим, не только TAYANNA ко Дню Независимости порадовала украинцев новинкой. Злата Огневич также поделилась на своем YouTube-канале трогательным клипом на новую песню "Лелека".

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