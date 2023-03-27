В семье Ольги Харлан случилось горе: "Как же тяжело"

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась печальными новостями.

В своем Instagram спортсменка сообщила, что ушел из жизни ее близкий и родной человек. Не стало дедушки Ольги.

"Прощай, дедушка. Ты был лучшим, самым смешным и заботливым. Спасибо, за каждую минуту, которую мы привели с тобой. Это все останется с нами. Ты останешься с нами. В наших воспоминаниях, в наших сердцах. Жизнь без тебя будет однотонной", – обратилась к дедушке Харлан.

Ольга Харлан с дедушкой / Фото: instagram.com/olgakharlan

Фехтовальщица также добавила, что никогда не будет опускать рук, а и дальше будет достигать вершин, как пообещала дедушке.

"Ты гордился каждым нашим шагом, каждым достижением. Я обещаю, никогда не останавливаться тебя радовать. Ты всегда будешь со мной… Твои "паСаны" тебя очень сильно любят! Прощай, дедушка! Как же больно…", — написала в фотоблоге спортсменка.

Напомним, в прошлом месяце Ольга Харлан потеряла бабушку. Родного человека фехтовальщицы не стало 1 февраля.

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