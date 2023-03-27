У родині Ольги Харлан сталося горе: "Як же тяжко"

Українська фехтувальниця Ольга Харлан поділилася сумними новинами.

У своєму Instagram спортсменка повідомила, що пішла з життя її близька та рідна людина. Не стало дідуся Ольги.

"Прощавай, дідусю. Ти був найкращим, найсмішнішим та найдбайливішим. Дякую за кожну хвилину, яку ми провели з тобою. Це все залишиться з нами. Ти залишишся з нами. У наших спогадах, у наших серцях. Життя без тебе буде однотонним", - звернулася до дідуся Харлан.

Ольга Харлан з дідусем / Фото: instagram.com/olgakharlan

Фехтувальниця також додала, що ніколи не опускатиме рук, а й надалі буде досягати вершин, як пообіцяла дідусеві.

"Ти пишався кожним нашим кроком, кожним досягненням. Я обіцяю ніколи не зупинятись тебе тішити. Ти завжди будеш зі мною… Твої "паСаны" тебе дуже сильно люблять! Прощавай, дідусь! Як же боляче…" - написала у фотоблогу спортсменка.

Нагадаємо, минулого місяця Ольга Харлан втратила бабусю. Рідної людини фехтувальниці не стало 1 лютого.

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