Виктор Павлик в майке похвастался мышцами: "А вы говорите, старый дед"

56-летний певец Виктор Павлик похвастался своей физической формой после концерта.

Жена артиста Екатерина Репьяхова в Instagram поделилась кадрами, на которых исполнитель в майке продемонстрировал подкачанные мышцы рук. Певец в шутку позировал, как культурист, и совершил несколько танцевальных движений, а его возлюбленная пошутила, что это "он еще не пил".

Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate

"А вы говорите, старый дед", – подписала видео Екатерина.

Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate

Отметим, что Виктор Павлик старше своей молодой жены вдвое, из-за чего пара часто сталкивается с критикой и непониманием со стороны фанатов. Впрочем, это не мешает звездным супругам любить друг друга и воспитывать годовалого сына Михаила.

А недавно жена исполнителя рассказала, планируют ли они с мужем второго ребенка.

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