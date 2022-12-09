В Херсоне гремят взрывы

Звуки взрывов в городе слышны уже не первый раз за день.

В Херсоне слышны звуки взрывов вечером 9 декабря, хотя в регионе не объявлялась воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

"В Херсоне снова слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного", – говорится в коротком заявлении.

Заметим, что звуки взрывов раздавались в городе и около 19:00 в этот же день.

Напомним, утром 9 декабря стало известно, что российские войска обстреляли Херсон и его пригород, в результате чего погибли два человека. Вражеские снаряды попали в многоквартирные и частные дома, а также детское отделение клинической больницы.

50-60 обстрелов в сутки: россияне уничтожают Херсон из тяжелого вооружения

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