В Херсоне гремят взрывы

Звуки взрывов в городе слышны уже не первый раз за день.
В Херсоне слышны звуки взрывов вечером 9 декабря, хотя в регионе не объявлялась воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
"В Херсоне снова слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного", – говорится в коротком заявлении.
Заметим, что звуки взрывов раздавались в городе и около 19:00 в этот же день.
Напомним, утром 9 декабря стало известно, что российские войска обстреляли Херсон и его пригород, в результате чего погибли два человека. Вражеские снаряды попали в многоквартирные и частные дома, а также детское отделение клинической больницы.
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