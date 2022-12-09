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В Херсоні гримлять вибухи

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
1080
Час на прочитання
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В Херсоні гримлять вибухи

Фото: ТСН.ua

Звуки вибухів у місті чутно вже не вперше за день.

В Херсоні чутно звуки вибухів ввечері 9 грудня, хоча в регіоні не оголошувалась повітряна тривога.

Про це повідомляє "Суспільне".

"У Херсоні  знову чути вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", – йдеться в короткій заяві.

Зауважимо, що звуки вибухів лунали в місті і близько 19:00 цього ж дня.

Нагадаємо, вранці 9 грудня стало відомо, що російські війська обстріляли Херсон та його передмістя, внаслідок чого загинули двоє людей. Ворожі снаряди влучили в багатоквартирні та приватні будинки, а також у дитяче відділення клінічної лікарні.

50-60 обстрілів на добу: росіяни нищать Херсон з важкого озброєння

50-60 обстрілів на добу: росіяни нищать Херсон з важкого озброєння

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Дата публікації
Перегляди
1080
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