В Херсоні гримлять вибухи

Звуки вибухів у місті чутно вже не вперше за день.

В Херсоні чутно звуки вибухів ввечері 9 грудня, хоча в регіоні не оголошувалась повітряна тривога.

Про це повідомляє "Суспільне".

"У Херсоні знову чути вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", – йдеться в короткій заяві.

Зауважимо, що звуки вибухів лунали в місті і близько 19:00 цього ж дня.

Нагадаємо, вранці 9 грудня стало відомо, що російські війська обстріляли Херсон та його передмістя, внаслідок чого загинули двоє людей. Ворожі снаряди влучили в багатоквартирні та приватні будинки, а також у дитяче відділення клінічної лікарні.

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