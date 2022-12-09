Віктор Павлік похизувався м'язами у майці: "А ви кажете, старий дід"

56-річний співак Віктор Павлік похизувався своєю фізичною формою після концерту.

Дружина артиста Катерина Реп'яхова в Instagram поділилася кадрами, на яких виконавець у майці продемонстрував підкачані м'язи рук. Співак жартома позував як культурист та зробив декілька танцювальних рухів, а його кохана пошуткувала, що це "він ще не пив".

Віктор Павлік / Фото: instagram.com/repyahovakate

"А ви кажете, старий дід", - підписала відео Катерина.

Віктор Павлік / Фото: instagram.com/repyahovakate

Зазначимо, що Віктор Павлік старший за свою молоду дружину вдвічі, через що пара часто стикається з критикою та непорозуміннями з боку фанів. Втім, це не заважає зірковому подружжю кохати одне одного та виховувати однорічного сина Михайла.

А нещодавно дружина виконавця розповіла, чи планують вони із чоловіком другу дитину.

Читайте також: