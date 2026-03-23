Владимир Зеленский рассказал об учебе 21-летней дочери и желании сына стать военным

Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский поделился подробностями о жизни своих детей во время полномасштабной войны и признался, как изменились их взгляды за это время.

Глава государства рассказал о дочери Александре и 13-летнем сыне Кирилле, которые остаются в Украине и взрослеют в условиях войны. По словам президента, его 21-летняя дочь уже учится в университете и вскоре завершит образование. Ранее Елена Зеленская говорила, что девушка выбрала для себя юриспруденцию. Владимир подчеркнул, что гордится дочерью и следит за изменениями в ее жизни.

В то же время президент признался, что из-за напряженного графика редко видится с семьей. Он говорит, что каждая встреча с женой и детьми для него — особенная, но, к сожалению, кратковременная. Особенно он переживает за сына, которому сейчас важно иметь отца рядом.

«Дочке уже 21 год. Она уже не ребенок. Я очень ее люблю. Характер есть. То есть она личность. Это круто. Она уже скоро закончит университет. Но тем не менее, я вижу, чем она занимается, что она любит, какой у нее вкус. Все мои встречи с моей женой и моими детьми — это прекрасные, но пока что это прекрасные фотографии, прекрасные моменты, потому что времени нет. Ну а сыну нужен отец», — поделился Зеленский в интервью для BBC.

Отдельно президент прокомментировал и желание Кирилла стать военным, о котором тот говорил в начале полномасштабного вторжения. По словам Владимира, он не влияет на этот выбор и считает, что решение должно быть исключительно за сыном.

«Это его выбор, кем быть. Для меня главное, чтобы он был в Украине», — отметил глава государства.

