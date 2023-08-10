Внук Роберта Де Ниро умер: полиция назвала причину смерти 19-летнего парня

Полиция назвала причину смерти 19-летнего внука голливудского актера Роберта Де Ниро – Леонардо.

Парень ушел из жизни еще в начале июля. Все это время шло следствие и устанавливались причины смерти 19-летнего парня. В результате правоохранители сообщили, что внук артиста ушел из жизни в результате несчастного случая, пишет CNN.

Согласно результатам экспертизы, в тот роковой день Леонардо употреблял наркотические вещества. В его крови были обнаружены следы различных психотропных препаратов и наркотиков. Все они сами по себе чрезвычайно опасны и могут повлечь за собой передозировку, а в сочетании это может иметь фатальные последствия, что и произошло с внуком Де Ниро.

Внук Роберта Де Ниро / Фото: instagram.com/drenadeniro

Кстати, после смерти Леонардо правоохранители задержали женщину. Ее обвиняют в продаже наркотических веществ. Однако к смерти внука актера она не имеет никакого отношения.

Напомним, 19-летнего Роберта не стало 2 июля. Он был сыном приемной дочери Дрены Де Ниро, которую актер удочерил, когда женился на актрисе Даэнн Эбботт.

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