Во дворе звезды канала 1+1 вспыхнула машина

К счастью, пожарные прибыли на место происшествия вовремя.

Ведущий программы "ЖВЛ" Богдан Юсипчук, который на днях наделал шума своей свадьбой с финалисткой "Холостяка-11" Юлией "Зайкой", рассказал об инциденте, который произошел возле его дома.

Так, в сторис своей страницы в Instagram звезда канала 1+1 рассказал, что посреди ночи во дворе его дома вспыхнула машина. Инцидент произошел в половине четвертого ночи. К счастью, пожарные прибыли на место происшествия вовремя, поэтому автомобиль не взорвался и транспортные средства, которые находились рядом, не повредило.

instagram.com/iusypchuk_bogdan

instagram.com/iusypchuk_bogdan

"У нас во дворе рванула машина в три часа ночи. Запах просто ужас. Пожарные приехали моментально", — рассказал Богдан.

instagram.com/iusypchuk_bogdan

Что стало причиной возгорания машины, пока неизвестно.

Напомним, на днях Богдан Юсипчук рассказал, почему они с финалисткой "Холостяка-11" Юлией "Зайкой" устроили фейковую свадьбу.

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