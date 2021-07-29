В разгар лета Бразилию засыпало снегом

Жители Бразилии столкнулись с необычным для страны природным явлением — снегопадом.

В нескольких городах на юге Бразилии выпал снег. Воздушные массы, которые сформировались в полярных широтах, пришли на юг Латинской Америки. Температура упала до рекордных для этого региона -7,8 °C.

Об этом пишет издание The Rio Times.

Бразильцы уже спешат поиграть в снежки или слепить снеговиков. Некоторые жители страны надеются, что снег начнется и в их городах.

Синоптики отметили, что за 30 лет наблюдения они никогда не видели снега с такими сильными ветрами и ограниченной видимостью. Органы здравоохранения региона готовят рекомендации в аномальных условиях.

Snow falling tonight in 13 cities in Brazil, crazy weather pic.twitter.com/cQXlIZrXmD — Marcelo Teixeira (@tx_marcelo) July 29, 2021

Ранее стало известно, что в Объединенных Арабских Эмиратах сумели искусственно вызвать дожди в 50-градусную жару.

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